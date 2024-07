Tras la renuncia del presidente Joe Biden a seguir en la carrera presidencial en busca de su reelección y su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris para que ella sea la candidata demócrata que enfrente al favorito republicano Donald Trump, Estados Unidos ingresa a una nueva fase de cara a las elecciones del 5 de noviembre próximo.

“Ha sido el mayor honor de mi vida servirles como presidente. Y aunque he tenido la intención de presentarme a la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me centre únicamente en cumplir mis obligaciones como presidente durante el resto de mi mandato”, indicó el mandatario de Estados Unidos de 81 años en la red social X.

Joe Biden cerró así cuatro semanas de incertidumbre, tras las dudas sobre sus capacidades cognitivas. Días atrás, Biden llamó “presidente Putin” a Volodímir Zelenski y se refirió a Kamala Harris como “vicepresidenta Trump”.





Kamala, candidata

Joe Biden expresó su apoyo a Kamala Harris para que sea la candidata demócrata.

“Me siento honrada de contar con el respaldo del presidente. Mi intención es ganar esta nominación. Haré todo lo que esté en mi mano para unir al Partido Demócrata y a nuestra nación”, respondió Kamala Harris.

Con apoyo de figuras del partido, como Bill y Hillary Clinton, así como de la mayoría de los grandes aportantes, todo apunta a que Kamala Harris enfrente a Donald Trump, en lo que anticipan como una “batalla brutal” entre la progresista de 59 años y el conservador de 78 años.





Ataque republicano

Trump aseguró que “el corrupto Joe Biden no era apto para postularse para presidente, y ciertamente no es apto para ocupar el cargo, y ¡nunca lo fue!”.

El Partido Republicano exigió ayer que Biden dimita también a la Presidencia. Nancy Mace, representante republicana por Carolina del Sur, presentará hoy “una resolución pidiendo a Kamala Harris que invoque la 25° enmienda y asuma las funciones de presidenta”.

La Convención Nacional Demócrata del 19 al 22 de agosto debe confirmar a Kamala Harris como su candidata presidencial.





