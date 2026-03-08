El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer la creación de la “Coalición Anticárteles de las Américas”, alianza geopolítica con 12 países de la región que apunta contra el narcoterrorismo y la presencia de potencias de fuera del hemisferio, en clara referencia a la ofensiva comercial de China en la región.

En la cumbre participaron los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Ecuador, Daniel Noboa; República Dominicana, Luis Abinader; El Salvador, Nayib Bukele; Guyana, Mohamed Irfaan Ali; Honduras, Nasry “Tito” Asfura; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña, y Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissesar, además del presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

Coalición militar

“Nos unimos para formar una nueva coalición militar”, advirtió Trump ante los mandatarios presentes respecto al objetivo central de la iniciativa, bautizada como “Coalición Anticárteles de las Américas”, que consiste en la desarticulación de redes criminales internacionales.

El programa, denominado también “Escudo de las Américas”, aborda la inmigración irregular y el crimen organizado de manera conjunta.

Contra China

El punto 4 del acuerdo firmado señala, en clara referencia contra la presencia de China con inversiones en la región: “Estados Unidos y sus aliados deben mantener a raya las amenazas externas, incluidas las influencias extranjeras malignas procedentes de fuera del hemisferio occidental”.

“Algunos de ustedes están en peligro. Quiero decir, realmente están en peligro. Es difícil de creer. Pero estamos trabajando con ustedes para hacer lo que sea necesario”, declaró Trump a los mandatarios, ante quienes propuso utilizar armas estadounidenses para combatir a los cárteles.

“Usaremos misiles, si quieren que usemos misiles. Son extremadamente precisos. ¡Pum, directo al salón! Eso será el fin de ese miembro del cártel”, señaló Trump, a quien se acusa de sindicar como miembros de “carteles” a políticos opuestos a sus políticas y los intereses de Washington.

¿Desprecio trumpista?

“No voy a aprender su maldito idioma. No tengo tiempo”, recalcó Trump respecto al castellano, en la cara de los presidentes latinoamericanos que lo aplaudían por todo lo que decía el mandatario de Estados Unidos.

La cumbre tuvo lugar en el Trump National Doral Miami, donde la declaración conjunta equipara el accionar de los cárteles regionales con las tácticas de grupos como ISIS o Al Qaeda.

Los presentes enfatizaron la necesidad de una respuesta brutal para la erradicación de estas amenazas. El marco de cooperación incluye el intercambio de inteligencia y la coordinación de operativos en zonas fronterizas.