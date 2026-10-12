Así como cambió en los mapas de su país el nombre del Golfo de México por Golfo de América, el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, sugirió rebautizar el Atlántico o el Pacífico como Océano Trump.

El republicano Trump aseguró que EE.UU. necesita un océano y un gran río a su nombre después de ordenar que el Golfo de México fuera rebautizado como el Golfo de América y el lago de Ontario como el Lago de América.

Por otro lado, Trump reveló que aún no decide si se emitirá en directo la ejecución de Nidal Hasan, quien mató a 13 personas en un atentado.

Océano Trump

Durante un mitin en Tennessee, recalcó, ante los vítores de sus simpatizantes: “¿Qué tal ‘océano Trump’ u ‘océano de las Américas’, algo así?”.

En cuanto a los ríos, Trump primero sugirió renombrar el Hudson en Nueva York, el estado donde pasó la mayor parte de su vida, o el Mississippi.

¿Cosas estúpidas?

Además, Trump recalcó que “a veces es agradable ir a un lugar donde no tienes que estar, pero estás ahí para dar las gracias a las grandes personas que te eligieron tres veces distintas”, dando a entender ganó las elecciones de 2020 en Tennessee.

“Cuando estás aquí arriba sientes el amor. Podría decir las cosas más estúpidas y aun así aplaudiríais”, indicó Trump dirigiéndose a sus seguidores.