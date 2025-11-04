Al tiempo que se acumulan material bélico y tropas norteamericanas en el Caribe, en espera de una orden de guerra sobre Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que el régimen del dictador Nicolás Maduro “tiene los días contados” y confesó que existen planes de ataque muy secretos.

Una reportera a bordo del Air Force One le preguntó a Trump si hay planes para atacar a Venezuela, a lo que respondió: “¿Cómo puedo responder a eso?...¿Hay planes para un ataque?... Suponiendo que los hubiera, ¿se los diría?”. “¿Sinceramente?, ¡Sí, tenemos planes! ¡Tenemos planes muy secretos!”, acotó.

Días contados

Consultado en CBS sobre “si Maduro tiene los días contados”, Trump contestó: “Diría que sí, creo que sí”.

Además, reveló que Estados Unidos realizará pruebas subterráneas de armas nucleares, luego de que Rusia y China -aliados de Venezuela, Corea del Norte e Irán- efectuaron las suyas en secreto.

Guerra

En tanto, Estados Unidos desplegó un radar táctico AN/TPS-75 de defensa aérea terrestre en la isla de St. Croix, en el mar Caribe, para seguir de cerca ataques aéreos contra Venezuela, identificar aeronaves amigo/enemigo y ordenar el espacio aéreo en la zona en caso de, por ejemplo, llevar a cabo reabastecimientos en vuelo de aviones caza.

Además, un avión de carga C-17A Globemaster III de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos aterrizó en Puerto Rico con material militar pesado. Trump se prepara para autorizar ataques militares en México contra cárteles de la droga, reveló la cadena NBC.