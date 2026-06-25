Dos fuertes terremotos, uno de magnitud preliminar 7,1 y otro de 7,5, ocurrieron ayer en Venezuela, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Ambos sismos se registraron con apenas 39 segundos de diferencia.

Terremoto en Venezuela. Foto: Juan BARRETO / AFP

El epicentro del temblor de mayor magnitud se situó a unos 300 kilómetros al este de Caracas, la capital del país, en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, en la región central del país, provocando el derrumbe de edificios y escenas de pánico en Caracas.

Personas en La Guaira, Venezuela, transportan a un hombre rescatado de entre los escombros de un edificio derrumbado un día después de que dos terremotos azotaran el país caribeño, el jueves 25 de junio de 2026. (Foto: AP/Pedro Mattey)

El movimiento telúrico también se sintió en Colombia. Se desconoce el número de personas afectadas, hay varios atrapados entre los escombros.

PÁNICO

Hubo escenas de pánico en un centro comercial muy concurrido en el barrio del Altamira, en la capital venezolana, constató una periodista de la AFP. El piso empezó a temblar, cayeron estanterías en las tiendas y la gente salió corriendo en masa hacia la calle.

Integrantes de la Protección Civil participan en labores de remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes entre edificios colapsados por los terremotos en el municipio de Chacao, en el este de Caracas, Venezuela. (EFE/ Boris Vergara).

“Fue increíble, no sé ni cuánto tiempo duró. Estaba en el último piso (del centro comercial). De unos negocios se cayeron bastantes cosas. Salimos por las escaleras de emergencia, por ahí nos sacaron”, dijo a AFP Heidi Romero, una comerciante de 42 años.

Unos hombres revisan los escombros de los edificios derrumbados mientras intentan recuperar sus pertenencias tras un terremoto en Catia La Mar, estado de La Guaira, a unos 30 km al noroeste de Caracas, el 25 de junio de 2026. Un terremoto doble, el más fuerte que ha sufrido Venezuela en más de un siglo, ha causado la muerte de al menos 164 personas y ha destruido varios edificios cerca de la capital, donde los residentes buscaban el 25 de junio a sus familiares desaparecidos. (Foto de Federico PARRA / AFP)

“Se desprendieron las escaleras, se rajó toda la pared. Cayeron cosas del techo. Fue horrible”, señaló Odalis Escalona, de 54 años y que trabaja en un banco.

Algunos lugares quedaron sin energía eléctrica. Decenas de personas que abandonaron edificios en Caracas esperaban en la calle antes de regresar a sus oficinas y hogares.

ALGO MÁS

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, pero luego se descartó.