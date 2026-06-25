Dos fuertes terremotos, uno de magnitud preliminar 7,1 y otro de 7,5, ocurrieron ayer en Venezuela, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Ambos sismos se registraron con apenas 39 segundos de diferencia.
El epicentro del temblor de mayor magnitud se situó a unos 300 kilómetros al este de Caracas, la capital del país, en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, en la región central del país, provocando el derrumbe de edificios y escenas de pánico en Caracas.
El movimiento telúrico también se sintió en Colombia. Se desconoce el número de personas afectadas, hay varios atrapados entre los escombros.
PÁNICO
Hubo escenas de pánico en un centro comercial muy concurrido en el barrio del Altamira, en la capital venezolana, constató una periodista de la AFP. El piso empezó a temblar, cayeron estanterías en las tiendas y la gente salió corriendo en masa hacia la calle.
“Fue increíble, no sé ni cuánto tiempo duró. Estaba en el último piso (del centro comercial). De unos negocios se cayeron bastantes cosas. Salimos por las escaleras de emergencia, por ahí nos sacaron”, dijo a AFP Heidi Romero, una comerciante de 42 años.
“Se desprendieron las escaleras, se rajó toda la pared. Cayeron cosas del techo. Fue horrible”, señaló Odalis Escalona, de 54 años y que trabaja en un banco.
Algunos lugares quedaron sin energía eléctrica. Decenas de personas que abandonaron edificios en Caracas esperaban en la calle antes de regresar a sus oficinas y hogares.
ALGO MÁS
El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, pero luego se descartó.