A raíz de la compra peruana de los cazas estadounidenses F-16 block 70, los embajadores de Estados Unidos (EE.UU.) en Lima, Bernie Navarro, y el de China en Colombia, Zhu Jingyang, tuvieron un duro cruce de palabras que confirmó la tensión de las potencias que pugnan por su presencia en la región.

En la red social X (antes Twitter), Zhu criticó que, en tal espacio, el estadounidense amenazó con represalias al Perú si no se concretaba la compra.

“Si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región”, había escrito Navarro.

Lobo

Zhu señaló al norteamericano que “este lenguaje no es diplomático, ¡es coercitivo directo, puro y crudo!”.

Ante ello, Navarro le preguntó a Zhu: “¿Y tú aprendiste la diplomacia leyendo la Caperucita Roja? ¡Abuelito chino, qué ojos tan grandes tienes! ‘Son para verte mejor’ ¡Abuelito chino, qué orejas tan grandes tienes! ‘Son para oírte mejor’. ¡Abuelito chino, qué dientes tan grandes tienes! ‘¡Son para comerte mejor!’”.

Aclare

Y el chino replicó: “¿Cuando describes al lobo de Caperucita Roja, no te estás mirando al espejo? Gritas ‘libre elección’, pero agitas el garrote de las sanciones, te haces el ‘país maduro’, pero usas burlas baratas… Con esto solo dejas clarísimo quién es el verdadero lobo”.

“Nuestra cooperación con Perú es limpia, abierta y mutuamente beneficiosa. La amistad entre China y Perú es sólida como una roca”, recalcó Zhu.