Estados Unidos (EE.UU.) lanzó anoche y esta madrugada una nueva oleada de demoledores ataques contra Irán, según el Comando Central del Ejército (Centcom) “para seguir debilitando su capacidad de atacar buques mercantes en el Estrecho de Ormuz”.

El Comando explicó que estos ataques se iniciaron para reanudar el bloqueo naval contra los puertos y las zonas costeras iraníes, que entró por la tarde en vigor.

Posiciones

Según informes, las fuerzas navales estadounidenses y aliadas tomaron posiciones en aguas internacionales del Golfo Pérsico y advirtieron que los buques sospechosos de viajar hacia o desde Irán podrían ser interceptados, abordados, inspeccionados o forzados a cumplir con las órdenes en caso de incumplimiento.

Guerra

“Actualmente, hay más de 20 buques de guerra de la Armada de EE.UU. y cientos de aeronaves militares operando en todo el Medio Oriente. Las fuerzas estadounidenses se mantienen vigilantes, letales y listas”, indicó el Centcom.

Teherán ha respondido con la destrucción de un radar de control aéreo en Bahréin y ataques a Jordania y dos petroleros emiratíes en el Estrecho de Ormuz.

Peaje gringo

Sucede cuando el presidente de EE.UU., Donald Trump, dio marcha atrás en su amenaza de cobrar un “peaje” de 20 % a los buques petroleros que pasen por el Estrecho de Ormuz, vía marítima a través de la que pasa el 20 % del crudo mundial.

Trump planteó “acuerdos comerciales y de inversión” de los Estados del Golfo en EE.UU.

Los ataques ocurren tras intensificarse la guerra desde la semana pasada, cuando Trump acabó con el alto el fuego.