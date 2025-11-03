Mientras espera la llegada del portaaviones nuclear USS Gerald R. Ford, que se prevé dirigirá los ataques sobre territorio de Venezuela, Estados Unidos pone a punto su despliegue militar en el Caribe contra el régimen del presidente Nicolás Maduro.

Estados Unidos sumó un crucero lanzamisiles más en la zona del Caribe, el USS Gettysburg, buque que se une al crucero USS Lake Erie y a una docena de destructores misilísticos más.

La fuerza naval estadounidense en el Caribe ya creció a tal punto que actualmente es una “task force” (grupo operativo) completa.

No se veía un despliegue así en Sudamérica desde la Guerra de Malvinas, en 1982, se informó.

Fuerza

El despliegue militar estadounidense en el Caribe llega a 16,000 tropas, a las que se suma la presencia de aviones F-35, drones MQ-9 reaper, destructores y buques de asalto anfibio.

Las fuerzas militares vienen entrenándose para responder de forma inmediata a cualquier mandato de Donald Trump y el Departamento de Guerra.

Ataque

Ello se da en el marco de un nuevo ataque estadounidense a una supuesta “narcolancha” con el saldo de tres “narcoterroristas” muertos, según informó el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Advirtió que su gobierno “tratará exactamente” a los narcotraficantes “como tratamos a Al-Qaeda”.

En tanto, Rusia admitió contactos con sobre una posible ayuda a Maduro, en cumplimiento de su asociación estratégica.