Tras lanzarse una nueva oleada de ataques sobre territorio iraní, el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, anunció que sus tropas “bombardearán y destruirán” un puente o una central eléctrica cada vez que Irán ataque un barco en el Estrecho de Ormuz, a lo que Teherán replicó que atacaría “infraestructuras y puentes en toda la región”.

“De ahora en adelante, cada vez que la República Islámica de Irán dispare contra un barco en el estrecho de Ormuz, ya sea con misiles, cohetes, drones o cualquier otro dispositivo o arma, Estados Unidos bombardeará y destruirá un puente o una central eléctrica, incluidos aquellos situados junto a la capital, Teherán, o dentro de ella”, enfatizó Trump.

Además, se confirmó la muerte en Jordania del sargento Angel Rampersad y que las bajas de EE.UU. en la guerra con Irán son 18.

Respuesta a Trump

La amenaza de Trump para destruir más puentes o centrales eléctricas fue respondida por un alto funcionario iraní que anunció que Teherán atacaría “infraestructuras y puentes en toda la región” del Medio Oriente.

Kuwait, Catar y Jordania, entre otros, ayudan con bases y armas a EE.UU. y son blancos potenciales de Irán.

Golpe iraní

Además, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán reveló que las bases jordanas Rey Faisal, en la gobernación de Ma’an, y Príncipe Hassan, en la gobernación de Mafraq, fueron alcanzadas por sus misiles y drones en respuesta a los ataques estadounidenses.

Estados Unidos ejecutó otra ola de ataques contra Irán, ampliando el alcance de sus bombardeos aéreos al oeste y sur del país.