Charlie Kirk, activista político conservador muy cercano al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, murió ayer al recibir un balazo mientras respondía preguntas en una charla en la Universidad del Valle de Utah, en Nevada.

MÁS INFORMACIÓN : Israel pretende reclutar para su Ejército a judíos que rechazan atacar a palestinos

Trump ha reconocido a Kirk por movilizar y motivar el voto joven a su favor.

MÁS INFORMACIÓN : Marina y Ejército se despliegan en frontera, mientras más colombianos entran al Perú

En mayo, Kirk visitó la Casa Blanca y Trump siempre lo vio como una prometedora figura de la política.

Fallecido

De 31 años y cofundador de Turning Point USA, Kirk encarnó el nuevo conservadurismo populista del partido Republicano en la era de las redes sociales.

Viajaba a universidades, donde daba charlas y respondía preguntas del público en intercambios que a menudo se volvían virales.

Asesinato

Su aparición en la Universidad del Valle de Utah era la primera de la gira American Comeback Tour, que recorrería 14 ciudades.

Al inicio, Kirk salió, lanzó gorras y animó a la multitud, y luego comenzó a responder interrogantes. Estaba respondiendo una pregunta cuando se escuchó un solo disparo.

Videos tomados por asistentes muestran a la multitud gritando mientras Kirk se encoge en su asiento y se lleva la mano al cuello.

Testigo

“Un joven se acercó y preguntó cuántas personas transgénero han llevado a cabo tiroteos, y Charlie le respondió. Luego hizo otra pregunta, también sobre atacantes. Antes de que Kirk pudiera tomar el micrófono de nuevo, se escuchó el disparo”, relató la testigo Eva Terry.

Rezos

“Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien ha sido baleado”, escribió Trump en Truth Social. “¡Un gran tipo de arriba a abajo! ¡DIOS LO BENDIGA!”, recalcó el presidente.

Charlie Kirk, originario de Illinois, se casó con Erika Frantzve en 2021. Sus dos hijos pequeños han quedado sin su padre.