Las sedes del Congreso y la Corte Suprema incendiadas, la esposa de un líder político muerta al ser quemada su residencia, un ministro golpeado y perseguido desnudo, y un número indeterminado de muertos y heridos es el saldo de las últimas horas de las protestas sociales contra le censura y la corrupción en Nepal.

Nepal es un polvorín y la población está harta de la corrupción en la calle se enfrenta a las fuerzas del orden.

En Nepal, donde gobiernan comunistas (de línea stalinista) en alianza con izquierdistas moderados, la población está harta de la corrupción.

Corte de servicios

Miles, liderados por personas de la “Generación Z” -jóvenes nacidos entre 1995 y 2000-, tomaron la capital, Katmandú. Rechazan la corrupción de los políticos y los congresistas, que se subieron sus sueldos, y el corte de los servicios de WhatsApp, Facebook, Instagram y YouTube, dispuesto por los comunistas en el poder.

Toque de queda

Una multitud desafió el toque de queda impuesto por el Gobierno e incendió el Congreso, al tiempo de pintar grafitis y mensajes anticorrupción en muros.

También prendieron fuego a otros edificios gubernamentales, como la oficina y la residencia del primer ministro y la sede del Tribunal Supremo.

Mujer asesinada, ministro desnudo

Rajyalaxmi Chitrakar, esposa del ex primer ministro Jhalanath Khanal, líder histórico del Partido Comunista de Nepal, murió al ser incendiada su casa.

El ministro de Finanzas y viceprimer ministro, Bishnu Prasad Paudel, fue golpeado y apedreado, y luego perseguido desnudo por un río.

Renuncia

El primer ministro de Nepal, KP Sharma Oli, renunció a raíz de la brutal represión contra los manifestantes y políticos huyeron en helicópteros fuera de Katmandú y el país para evitar ser atrapados por los manifestantes.

Policías disparan a matar a los manifestantes y la cifra de heridos y muertos sería mayor a los 25 de la versión oficial.