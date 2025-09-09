Desde un búnker, uno de los refugios de la cúpula chavista para protegerse de posibles ataques de Estados Unidos, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, informó que, ante la presencia de buques estadounidenses frente a Venezuela, la Fuerza Armada Nacional reforzará su presencia militar.

El despliegue militar será en los estados Zulia, Falcón, Nueva Esparta, Sucre, Delta Amacuro y en todas las costas venezolanas.

En tanto, el primer vicepresidente de Venezuela, Diosdado Cabello, pidió a los venezolanos prepararse en “todos los frentes”.

Acciones

Vladimir Padrino, quien reveló que se encontraba en un búnker con el estado mayor superior de la FAN planificando las acciones, por instrucciones de Nicolás Maduro, advirtió, en referencia a la lucha antidrogas, “nadie va a venir a hacer el trabajo por nosotros, nadie va a pisar esta tierra para hacer lo que nos corresponde a nosotros”.

Orden

“Teníamos un despliegue inicial de 10 mil efectivos más 15 mil que ordenó nuestro comandante en jefe, eso hace un total de 25 mil efectivos con medios navales, fluviales, con drones… bien equipados”, aseveró.

Habla Maduro

En tanto, el presidente Nicolás Maduro ratificó la movilización de estos efectivos de la Fuerza Armada en estados fronterizos con Colombia y el Caribe, en un contexto de creciente tensión con Estados Unidos, cuyos barcos patrullan aguas cercanas a Venezuela.

“Ordené el despliegue de 25 mil hombres y mujeres de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)”, afirmó el presidente Maduro en un mensaje en redes sociales en sintonía con declaraciones del ministro de Defensa.