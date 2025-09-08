Ante decenas de miles de fieles, el papa León XIV canonizó ayer a Carlo Acutis, el joven que murió a los 15 años y que pasó a ser el primer santo milenial y es conocido como el “Influencer de Dios” y “Patrón de Internet” por utilizar la web para hablar de Dios a los muchachos de su edad.

Este joven, hoy San Carlo Acutis por orden del fallecido papa Francisco, difundió la palabra de Dios en redes sociales.

El nuevo santo es, para los entendidos, signo de nuestros tiempos.

Santos

En la plaza de San Pedro, junto con Carlo Acutis (1991-2006), el santo padre proclamó como santo a Pier Giorgio Frassati (1901-1925).

Se trata de dos jóvenes convertidos en santos.

León XIV pidió a los jóvenes que “no malgasten su vida” y más bien “orientarla hacia lo alto” y “hacer de ella una obra maestra”.

Historia

Después de hacer la Comunión, a los 7 años, Acutis se dedicó a la Iglesia.

Trabajando con un estudiante de ingeniería informática en la página de la parroquia, ya adolescente, aprendió a diseñar y creó páginas web para difundir la palabra de Dios, incluido un plan para rezar el Rosario.

Muchos rezan a Acutis y ya intercedió por milagros.

Paz

Luego, al reclamar la paz para Gaza y Ucrania, el papa advirtió “a quienes ostentan el poder” que “¡escuchen la voz de la conciencia! Las aparentes victorias obtenidas con las armas, sembrando muerte y destrucción, son en realidad derrotas y nunca traen paz ni seguridad”. “Dios no quiere la guerra. ¡Dios quiere la paz! Y Dios apoya a quienes se comprometen a romper la espiral del odio y a seguir el camino del diálogo”, enfatizó el papa León XIV.