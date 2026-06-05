Ante el notable éxito de World Cup (Champions), tema del youtuber y streamer estadounidense Speed dedicado a los países que participarán en la Copa del Mundo a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá, la FIFA dispuso incorporarlo en el álbum oficial de la competencia.

La canción de Speed es mejor y más original, según los críticos, que Dai Dai, himno oficial del mundial interpretado por la cantante colombiana Shakira y el nigeriano Burna Boy.

Éxito inicial

Debido al enorme impacto cultural y las millones de reproducciones acumuladas a los pocos días de su estreno el 1 de junio de 2026, la FIFA tomó la decisión de integrarlo de forma oficial al álbum musical de la competición.

Tras el masivo éxito inicial del videoclip de World Cup (Champions), la FIFA contactó directamente al streamer para notificarle que su tema fue incluido formalmente en la lista de canciones oficiales del torneo.

¿Shakira y Trump?

En las plataformas digitales y redes sociales de Latinoamérica, el enérgico tema ha desatado debates comparativos con el sencillo oficial Dai Dai de Shakira.

Muchos internautas dicen estar cansados de la presencia de Shakira en los mundiales y lo ven como señal de su cercanía con la FIFA y la de esta con Donald Trump.