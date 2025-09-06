El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado que una agresión estadounidense contra Venezuela supondría el paso del país latinoamericano a una “etapa de lucha armada”, unas declaraciones realizadas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya amenazado este viernes con derribar aquellas aeronaves militares venezolanas que pongan a Estados Unidos en peligro.

Trump y Maduro mantienen un enfrentamiento con ataques recíprocos en torno a Venezuela.

La presencia de buques y un submarino nuclear en el Caribe, frente a Venezuela, genera tensión.

Lucha armada

“Si Venezuela fuera agredida, de alguna forma, pasaría a una etapa de lucha armada, planificada, organizada, de todo el pueblo contra la agresión, sea local, regional o nacional”, ha sostenido el mandatario venezolano ante los medios tras anunciar la activación de la Milicia Bolivariana -que ha supuesto el alistamiento de millones ciudadanos con vistas a reforzar la seguridad nacional.

Abandonar plan

En este sentido, Maduro ha instado a Trump a que abandone “su plan de un cambio de régimen violento en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe” y a que respete “la soberanía, el derecho a la paz y la independencia de (nuestros) países”.

Trump ha sostenido este viernes que aquellos aviones venezolanos que pongan en una “posición peligrosa” a las tropas estadounidenses serán derribados, después de que este jueves el Departamento de Estado estadounidense denunciara que dos aeronaves sobrevolaron un buque de la Armada estadounidense, una acción que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha matizado que “realmente no estuvieron encima”.

Alta tensión

La escalada de tensión entre ambos países continúa después de que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos dispararan a principios de esta semana contra una embarcación en aguas del Caribe procedente de Venezuela y que supuestamente llevaba un cargamento de drogas, matando a once “narcoterroristas del Tren de Aragua” que estaban a bordo, en lo que las autoridades venezolanas han denunciado como once “ejecuciones extrajudiciales”.