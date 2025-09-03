Las fuerzas militares de Estados Unidos desplegadas en el Caribe destruyeron una lancha cargada de drogas que había partido desde Venezuela y mataron a sus 11 ocupantes, reveló el presidente estadounidense, Donald Trump.

Un funcionario del Pentágono dijo que se trató de un “ataque de precisión” de Estados Unidos contra el narcotráfico.

Venezuela, sin embargo, dice que todo es cuento, es decir propaganda.

¿Terroristas?

Trump detalló que producto del ataque murieron “11 terroristas” del “Tren de Aragua” y acompañó su publicación con un video satelital de la destrucción de la embarcación.

Afirmó que el narcotráfico proveniente de Venezuela es una amenaza creciente para la seguridad estadounidense.

Drogas

“Tenemos muchas drogas entrando a nuestro país desde hace mucho tiempo y estas vinieron desde Venezuela. Lo hemos eliminado”, acotó Trump.

El ataque sobre al barco se enmarca en el despliegue militar que Washington activa frente a aguas de Venezuela.

Gran despliegue

El operativo implica el despliegue de más de cuatro mil marines, tres destructores y un submarino de propulsión nuclear con el objetivo de combatir el flujo de narcóticos que se origina en la región y que tiene, entre otros, a Estados Unidos como destinatario.

El secretario de Estado, Marco Rubio, detalló que fue “un ataque letal en el sur del Caribe contra una embarcación de drogas que había salido de Venezuela y estaba siendo operada por una organización narcoterrorista designada”.

¿Mentira?

La operación cumple la orden de Trump de acorralar al régimen de Nicolás Maduro, al que acusa de narcotraficante.

Venezuela replicó que el análisis de la inteligencia artificial Gemini revela que el video difundido por Donald Trump muestra “un ataque a un barco y una explosión con características propias de una animación simplificada, carente de realismo y con artefactos de movimiento típicos de videos creados con IA”.

