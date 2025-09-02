Los rumanos se congregaron en el aeropuerto Aurel Vlaicu de Bucarest, capital de Rumanía, para el Salón Aeronáutico Internacional BIAS 2025, donde participaron más de 200 pilotos y 100 aeronaves.

Los vuelos estremecieron al público que gritaba de emoción y aplaudía a cada una de las piruetas de los aviones.

Las acrobacias mortales con los aviones de combate demostraron la pericia de sus pilotos.

Patrulla en el aire

La unidad de acrobacias aéreas de precisión de la Patrulla de Francia de la Fuerza Aérea y Espacial Francesa actuó por primera vez en el espectáculo aéreo internacional para deleite del público que era espectador.

Aviones

Aeronaves de distinta nacionalidad se exhibieron, incluyendo cazas rusos, estadounidenses y franceses, entre otros. Hasta hubo aviones antiguos a hélice que mostraron vistosos diseños.

