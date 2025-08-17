Porque a raíz de su curso natural, el río Amazonas se aleja más de Colombia y se acerca más a Perú, lo que amenaza con que Leticia deje de ser el principal puerto amazónico colombiano, la profesora Lilian Posada García, investigadora de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, recomendó acciones binacionales favorables a su país.

Esas acciones, costosas por cierto, buscan favorecer al puerto de Leticia, hoy colombiano tras serle obsequiado por el presidente Augusto B. Leguía a Colombia en 1922, en un tratado secreto.

En resumen, los colombianos quieren que desviemos aguas para hacerles el favor y salvar a Leticia de un posible efecto natural de no quedar en la ribera del río Amazonas.

Dragado del río

A la agencia EFE, la profesora Lilian Posada García declaró que para evitar que Leticia pierda contacto con el agua se permita dragar (limpiar y ahondar) el cauce del río Amazonas entre las islas peruana de Chinería y colombiana de Ronda.

Espolones

Esa citada acción, dijo la profesora Lilian Posada García, permitirá frenar la sedimentación que está llevando el agua al Perú, y a ello se debe sumar construir espolones sumergidos en el canal peruano del río para redirigir parte del flujo del Amazonas hacia el lado de Leticia (Colombia).