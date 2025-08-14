En nuevo acto de provocación, al desconocer la peruanidad del distrito de Santa Rosa de Loreto, en la isla Chinería, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó de “ilegal” y “secuestro” a la detención de colombianos que sin autorización entraron a territorio del Perú con equipos de medición del terreno.

La defensa de Petro de dos sujetos que violaron las normas peruanas forma parte de su discurso contra el Perú. Petro, un exguerrillero, mantiene su línea de acción que pone a Colombia contra el Perú.

En tanto, el Congreso aprobará hoy una moción para impedir el ingreso al país de Daniel Quintero, el colombiano que izó su bandera en el Perú.

Reclamo de Petro

“Colombia considera que la isla de Santa Rosa no ha sido adjudicada de acuerdo al protocolo de Río de Janeiro”, insistió, al rechazar la detención de Carlos Sánchez y Yhon Amia, topógrafos colombianos que con un GPS satelital registraban coordenadas.

Investigación fiscal

La Fiscalía Provincial Penal de Mariscal Ramón Castilla inició investigación preliminar contra los extranjeros y quienes resulten responsables del presunto delito de atentado contra la soberanía nacional en la modalidad de actos dirigidos a someter a la república a la dominación extranjera.

Guerra en marcha

El exdirector nacional de Inteligencia Juan Liendo explicó que acciones como la presencia de los topógrafos y un político colombiano que colocó su bandera en suelo peruano forman parte de una “guerra híbrida”, combinando narrativa política, gestos simbólicos y acciones en el terreno.

Peruanos, bien peruanos

En tanto, en la zona donde el político petrista Daniel Quintero colocó una bandera de Colombia, en Santa Rosa, un grupo de peruanos residentes de la isla Chinería cantó el himno nacional e izó el pabellón nacional del Perú en una breve ceremonia.

“Que viva el Perú, somos peruanos de corazón”, indicó uno de los pobladores.

