Las fuerzas israelíes bombardearon desde la noche del sábado hasta ayer domingo los suburbios de la ciudad de Gaza con el saldo de un centenar de civiles palestinos muertos y la destrucción de casas y la expulsión a más familias de la zona.

MÁS INFORMACIÓN : Palestinos mueren de hambre, por bombas de Israel o al ir a buscar comida

La muerte de 100 palestinos, en el fin de semana, incrementa la cifra de víctimas letales a manos de Israel en Gaza.

MÁS INFORMACIÓN : Israel pretende reclutar para su Ejército a judíos que rechazan atacar a palestinos

Todo sucede cuando la comunidad internacional pide el cese al fuego en Gaza y el respeto a las vidas de la población civil palestina bajo ataque de Israel.

Muertes

Solo ayer, disparos y ataques israelíes mataron al menos a 30 personas, entre ellas 13 que intentaban conseguir alimentos cerca de un centro de ayuda en el centro de la Franja de Gaza, y al menos dos en una vivienda familiar.

Las autoridades sanitarias de Gaza también dijeron que al menos 15 personas, entre ellas cinco niños, murieron en un ataque contra un edificio residencial en el corazón de la ciudad de Gaza el sábado.

Tropas

Eso sucedió mientras Israel confirmó que asesinó al portavoz del brazo armado de la milicia Hamás, Abu Obeida, y el gabinete de seguridad del primer ministro Benjamin Netanyahu debatía un plan para tomar toda la ciudad de Gaza con tropas terrestres luego del bombardeo al que se somete a suelo palestino.

Cisjordania

A la par, Israel está considerando la anexión de la Cisjordania ocupada desde 1967 como respuesta al reconocimiento por Francia y otros países de un Estado palestino.

En tanto, la activista climática Greta Thunberg se unió a una flotilla de barcos que, con comida y medicinas para palestinos, va a Gaza.