La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defiende a Pedro Castillo. EFE/Mario Guzmán
A nombre del Gobierno, la del Perú rechazó, por falsas, las declaraciones de la presidenta de , Claudia Sheinbaum, quien aseguró que el expresidente Pedro Castillo se halla “injustamente encarcelado en el Perú”.

Claudia Sheinbaum aseguró que es un “perseguido político”.

Para la presidenta de México, el caso de Pedro Castillo en “un grave precedente de persecución política y discriminación en nuestra región”.

¿Principios?

Al respecto, la Cancillería expresó “su rechazo absoluto a las declaraciones” de Sheinbaum “que violan flagrantemente los principios consagrados en la Carta de la Organización de Estados Americanos y reflejan su desconocimiento total de la realidad peruana, de su Constitución y de su ordenamiento jurídico”.

¿Mentira?

Torre Tagle acotó que “Pedro Castillo no es un perseguido político, como falsamente pretende sostener la señora Sheinbaum”.

Además, recordó que “el 7 de diciembre de 2022, (…) cometió el flagrante quiebre del orden constitucional al anunciar la disolución inconstitucional del Congreso de la República y la instauración de un Gobierno de excepción, así como la reorganización del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional”.

Democracia

Para Sheinbaum, la libertad de Pedro Castillo es en defensa de “la democracia y la dignidad de nuestros pueblos”. La presidenta mexicana enfatizó que la ONU debe actuar con decisión para garantizar el respeto a los derechos humanos y la justicia en el caso de Pedro Castillo, a cuya esposa e hijo tiene asilados.

El legislador Alejandro Muñante (Renovación Popular) exigió a Sheinbaum que “no se meta en asuntos internos del Perú”.

