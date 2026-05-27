Con enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden, y una jornada de movilizaciones en La Paz, el presidente Rodrigo Paz amenazó a sus opositores que participan en las protestas con denunciarlos penalmente para que sean apresados.

Además, el Gobierno confirmó que un joven manifestante de 24 años murió de un balazo. Se acusa a la Policía, pero esta indicó que no ha dado orden de disparar armas de fuego.

Advertencia presidencial

“Bolivia tiene una Constitución y la haremos respetar”, sostuvo Rodrigo Paz, al advertir que “una minoría no puede gobernar” ni “abusar” del país, por lo que aseguró que actuará junto al sistema judicial para hacer cumplir la Carta Magna.

También marcó distancia con los sectores obreros, mineros y campesinos que exigen su renuncia y descartó hablar con ellos.

“No voy a dialogar con los que no dialogan”, aseveró el jefe de Estado.

Manifestaciones

El endurecimiento del presidente fue paralelo a que ayer se realizaron manifestaciones encabezadas por los sindicatos de transporte urbano en paro que denuncian el incumplimiento de convenios por parte del Gobierno.

Asimismo, marcharon miles de comerciantes, conocidos como gremiales, para exigir una respuesta urgente del Ejecutivo ante la crisis que enfrentan por la escasez de productos y el aumento desmedido de los precios.

Alimentos

Un kilo de huevos llegó en La Paz a costar hasta 70 bolivianos (35 soles), el de pollo 150 (74 soles) y una papaya 50 (25 soles).

La situación se agrava a causa de la escasez de gasolina y la disparada de precios en La Paz, Oruro y El Alto bajo bloqueos.

“Si en la ciudad la situación es complicada, imagínense cómo están los pueblos pequeños”, advirtió el obispo de El Alto, monseñor Giovanni Arana, al indicar que los reportes que reciben desde las provincias muestran una situación crítica y de desabastecimiento.