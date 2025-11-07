Operaciones de vuelo a bordo del portaviones más grande del mundo -el USS Gerald R. Ford (CVN-78), que se dirige al Caribe- realizaron las fuerzas militares de Estados Unidos, según imágenes difundidas en las últimas horas.

Las maniobras a bordo del buque, según un comunicado de la Marina estadounidense, apuntan a mantener la “efectividad en combate, la letalidad y la preparación en el área de operaciones de la 6ª Flota de Estados Unidos”.

El portaviones cruzó el estrecho de Gibraltar y va rumbo a aguas caribeñas. La inminente llegada del USS Gerald R. Ford, con destructores, buques de abastecimiento y aviones de combate, representa el mayor despliegue naval estadounidense en el Caribe desde la Guerra del Golfo.

Este movimiento ocurre mientras crece la presión militar de Washington sobre el régimen de Nicolás Maduro, a quien el gobierno de Donald Trump acusa de encabezar el “Cártel de los Soles”, una red de narcotráfico que opera desde Venezuela y envía cocaína a Estados Unidos.

Van con calma

Sin embargo, la administración de Trump reconoció que no puede justificar legalmente, de momento, un futuro ataque a Venezuela y afirmó que por ahora no planea incursiones en ese país dentro de su campaña contra el narcotráfico.