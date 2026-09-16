En lo que abre la puerta a una carrera armamentística por controlar el espacio, Estados Unidos (EE.UU.) confirmó públicamente por primera vez que ya tiene armas desplegadas en órbita terrestre, un reconocimiento que eleva la tensión con China y Rusia por el creciente desarrollo de capacidades militares fuera de la Tierra.

La revelación estuvo a cargo de Troy Meink, secretario de la Fuerza Aérea estadounidense, quien señaló que la Fuerza Espacial cuenta con sistemas de control espacial destinados a “proteger a las fuerzas estadounidenses” frente a posibles acciones hostiles.

Meink afirmó que Estados Unidos “ha desplegado armas de control espacial en órbita destinadas a defender a las fuerzas estadounidenses frente a acciones hostiles de adversarios”.

Aunque Estados Unidos lleva años advirtiendo sobre las capacidades militares de China y Rusia en el espacio, hasta ahora no reconocía tener armas en órbita.

Sistemas

Meink no detalló si se trata de sistemas capaces de producir daños físicos sobre otros satélites o interferir sus comunicaciones y operaciones.

EE.UU. acusa a China y Rusia de desarrollar armas capaces de amenazar a sus satélites, pero sin mostrar pruebas.

China y Rusia

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, reclamó a Washington que detenga la expansión de sus capacidades militares en el espacio y cuestionó el riesgo de que la órbita terrestre se transforme en un nuevo escenario de confrontación.

Rusia rechazó la presencia de armas en el espacio y sostuvo que la órbita terrestre debería permanecer libre de armamento.