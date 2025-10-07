Mientras tropas estadounidenses realizan ejercicios militares con fuego real en el Caribe, todo indica como preparativo para atacar a Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipó “operativos antidrogas” en tierra.

En Virginia, Trump destacó la efectividad de las operaciones marítimas recientes y señaló que la lucha contra el narcotráfico está entrando en una nueva fase.

En tanto, Venezuela reveló que la oposición a Maduro planea poner bombas en la embajada de los Estados Unidos en Caracas y culpar al Gobierno.

En tierra

“Ya no quedan embarcaciones en esa zona del Caribe. En las últimas semanas, la Armada ha apoyado nuestra misión de eliminar por completo a los terroristas de los carteles. Ya no encontramos ninguna, ni siquiera botes de pesca. Nadie quiere entrar al agua”, recalcó.

Acciones

Por ello, Trump advirtió que, ante la ausencia de traficantes en el mar, su administración podría iniciar acciones en tierra firme para continuar con la ofensiva contra el narcotráfico, lo que analistas apuntan es una clara advertencia al régimen del dictador venezolano Nicolás Maduro, a quien Washington vincula con el narcotráfico.

Ofensiva

Además, Estados Unidos difundió imágenes de ejercicios militares en el mar Caribe con fuego real, en el marco de su ofensiva contra el narcoterrorismo.

En la grabación difundida en la cuenta del Comando Sur en X (ex Twitter) se ve la secuencia de disparos coordinados de los caza AV-8B Harrier II y la explosión de municiones de alto calibre sobre aguas caribeñas. Venezuela, en tanto, se alista para un ataque.