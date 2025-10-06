El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió a Estados Unidos que si entrega a Ucrania misiles Tomahawk como parte de su ayuda militar, las relaciones bilaterales que está intentando reconstruir Donald Trump quedarán completamente “destruidas”.

Afectar las relaciones con Estados Unidos será un paso más hacia la tensión internacional.

Aunque acabó la Guerra Fría, todo apunta a que se está por iniciar un nuevo período de lucha de poderes entre Estados Unidos y Rusia.

Alcance

Con un alcance operativo de entre 1600 y 2500 kilómetros y una potente carga de unos 450 kilogramos, los Tomahawk podrían reforzar los ataques de Ucrania en las profundidades de Rusia, incluso en la capital Moscú como represalia ante los bombardeos rusos en Kiev.

A raíz del anuncio de que Washington está dispuesto a entregar misiles de largo alcance, incluidos los Tomahawk, Putin aseguró que esta circunstancia supondría el fracaso de los esfuerzos de Trump para acercar posturas.

Destrucción

“Esto conducirá a la destrucción de nuestras relaciones o, al menos, las tendencias positivas emergentes en estas relaciones”, declaró. “Así que digo lo que pienso: el resultado de las cosas no depende solo de nosotros, o solo de mí”, remarcó Putin.

Ataque masivo

En tanto, un ataque masivo ruso con más de 700 bombardeos con misiles y drones suicidas dejó cinco muertos y miles de personas sin electricidad en ocho regiones de Ucrania, la noche del sábado y madrugada del domingo.

Las regiones de Zaporizhzhia y Lviv fueron las más afectadas, con víctimas civiles y daños generalizados. Polonia y la Otan activaron sus aviones cazas artillados tras el último ataque masivo de Rusia contra Ucrania.

