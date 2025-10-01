Tras revelar que ordenó el envío de submarinos nucleares cerca de Rusia porque “nos amenazó un poco”, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su país está “25 años por delante de Rusia y China” en esa tecnología de proyección de fuerza y armas nucleares.

En claro mensaje al mandamás ruso Vladimir Putin, Trump indicó que su armamento nuclear submarino frente a Rusia “es totalmente indetectable”.

“Recientemente, nos sentimos un poco amenazados por Rusia, así que envié un submarino nuclear, el arma más letal jamás creada”, advirtió Trump.

Precaución

Ante generales en Quantico (Virginia), afirmó que movió “un submarino o dos” hacia “la costa de Rusia, solo por precaución”.

Precisó que “solo está allí al acecho” e indicó estar “seguro de que habrá la necesidad de usarlo, aunque es increíble: es totalmente indetectable”.

Más adelantados

“Nosotros tenemos aparatos geniales que no permiten la detección, no permiten que nos detecte nadie, ni desde arriba ni desde abajo del agua. Estamos mucho más adelantados que todos los demás en eso y en otras cosas”.

Trump reconoció que aunque Moscú y Pekín están “aún por debajo en materia nuclear”, su rápido avance puede lograr que en cinco años estén en igualdad de condiciones con Estados Unidos.

Guerrero

Trump afirmó que “resucitará el espíritu guerrero” de las fuerzas armadas de Estados Unidos.

En tanto, Estados Unidos desplegó una unidad de drones Reaper a 400 kilómetros de China. Así reforzó su presencia militar en Asia con el estacionamiento permanente de drones avanzados en la base de Kunsan, Corea del Sur.

En anuncio de ataques en suelo de Venezuela, Trump anunció que sus fuerzas armadas van a “mirar a los carteles en tierra”.