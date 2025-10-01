“Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida”, declaró el siete veces campeón de Fórmula 1, Lewis Hamilton, al informar a sus fans sobre la muerte de su perro Roscoe tras cuatro días en que se mantuvo en coma a raíz de una neumonía y entubado con respiración asistida.

El británico Lewis Hamilton dejó de lado sus pruebas de neumáticos con su Ferrari para estar día y noche al lado de su bulldog inglés, hasta que no tuvo otra opción de dejar que fallezca en paz y a su lado.

Lewis Hamilton relató en redes sociales lo que sucedió y el terrible desenlace con su amado perro.

Horrible experiencia

Lewis Hamilton atraviesa un momento difícil tras la pérdida de su amado perro Roscoe, un bulldog que fue una compañía constante durante más de una década. Roscoe, que tenía 12 años, falleció el pasado 28 de septiembre después de luchar contra una grave neumonía.

Amigo fiel

Roscoe no solo fue un fiel amigo para Lewis Hamilton, sino que también se convirtió en una figura muy conocida entre los seguidores del piloto. Aparecía con frecuencia en sus redes sociales y en eventos de Fórmula 1, donde su carisma y ternura ganaron el cariño de miles de fanáticos en todo el mundo.

Hospitalizado

El perro fue hospitalizado y puesto en soporte vital durante varios días debido a la gravedad de su enfermedad. Sin embargo, cuando los veterinarios indicaron que no había esperanza de mejoría, Lewis Hamilton tomó la difícil decisión de dejarlo ir para evitarle más sufrimiento.

Hechos

“Después de cuatro días con soporte vital, luchando con todas sus fuerzas, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida: despedirme de Roscoe. Nunca dejó de luchar, hasta el final. Me siento muy agradecida y honrada de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo. Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que tomé, y siempre atesoraré los recuerdos que creamos juntos. Aunque perdí a Coco, nunca antes me había enfrentado a sacrificar a un perro, aunque sé que mi madre y muchos amigos cercanos sí. Es una de las experiencias más dolorosas y siento una profunda conexión con todos los que han pasado por la pérdida de una mascota querida. Aunque fue muy duro, tenerlo fue una de las partes más hermosas de la vida: amarlo tan profundamente y ser amado a cambio. Gracias a todos por el amor y el apoyo que le han brindado a Roscoe a lo largo de los años. Ha sido muy especial presenciarlo y sentirlo. Falleció la noche del domingo 28 de septiembre en mis brazos”, escribió Lewis Hamilton en sus redes sociales.