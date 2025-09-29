El clima alterado, con humedad y bajas temperaturas, y lloviznas y rayos solares que se intercalan, no solo desconciertan en Lima, sino que también provocan enfermedades entre la población.

Desde el sector Salud se aconseja protegerse del frío, en especial niños y adultos mayores, a fin de evitar gripes y males respiratorios.

Cuando estamos en primavera, desde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) se pronosticó que la capital soportará frío y humedad hasta mañana martes 30.

Fría primavera

Al respecto, Matt Nieto, meteorólogo del Senamhi, explicó que la primavera se inició con brillo solar, pero la presencia de vientos fríos del anticiclón del Pacífico Sur han provocado un aumento en la sensación de frío.

Declaró a Radio Nacional que este fenómeno aumenta significativamente la humedad, que llegó al 100 % en varios distritos de la capital.

Acotó que la sensación de frío se ha agudizado por el aumento del viento, lo que explica que el Senamhi haya emitido un aviso de nivel de peligro naranja para Lima y gran parte del litoral costero.

Cobertura nubosa

También advirtió que el viento no solo incrementa la sensación térmica de frío, sino que genera el aumento de la cobertura nubosa, por lo que las temperaturas máximas no han superado los 20 °C en los últimos días.

Eso contrasta con el inicio de la primavera, que fue con temperaturas de 24 °C a 25 °C.

El meteorólogo adelantó que las condiciones de frío se mantendrán hoy y continuarán hasta mañana martes, desde cuando se aguarda una mejora del clima con brillo solar más constante. Hay que abrigarse para evitar males respiratorios.

Velocidades del viento alcanzarían 40 kilómetros por hora, intensificando la sensación de frío sobre todo en las mañanas.

