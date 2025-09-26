En muestra de fuerza ante el régimen de Nicolás Maduro, Estados Unidos probó misiles balísticos intercontinentales desde Florida en plena escalada de tensiones con Venezuela.

Se trata de una prueba más de que el gobierno de Donald Trump busca intimidar al de Nicolás Maduro.

Uno de los misiles iluminó el cielo nocturno y fue visible a 700 kilómetros de la costa venezolana.

Submarinos

Los proyectiles se dispararon del 17 al 21 de septiembre como entrenamiento y son del tipo Trident II D5, misil balístico lanzado desde submarinos (SLBM) con capacidad para cargar cabezas nucleares y un alcance de hasta 12,000 kilómetros.

Destructor

Además, el destructor estadounidense USS Stockdale llegó al Caribe y se ubicó a 600 kilómetros de Venezuela.

El buque de guerra se une a los destructores USS Jason Dunham y el USS Gravely; y al grupo de buques anfibios USS Iwo Jima, USS Fort Lauderdale y USS San Antonio.

El crucero USS Lake Erie y el LCS USS Minneapolis-Saint Paul completan la flota.alerta.

Costa y alerta

A ello se suma que el USS Jason Dunham -con decenas de misiles de crucero Tomahawk- llegó a solo 50 kilómetros de la costa venezolana.

Ante eso, Caracas puso en alerta sus defensas antimisiles S300 y a sus cazas Sukhoi Su-30MKK.

Son cuatro mil efectivos militares de Estados Unidos en el Caribe que están listos para entrar en combate y atacar.

