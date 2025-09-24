En advertencia a la dictadura chavista, a la que atribuye ser un cartel del narcotráfico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que bombardeará a las redes de narcotráfico de Nicolás Maduro.

Ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Trump dedicó atención al caso de Venezuela.

Y, otra vez, amenazó al régimen de Nicolás Maduro.

Advertencia

“Hemos empezado a usar al poderoso Ejército estadounidense para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de tráfico que dirige Nicolás Maduro y a todos los matones que envían drogas a Estados Unidos que sepan que los vamos a bombardear para que dejen de existir, no tenemos más opción que eso”, recalcó Trump.

Fuerza militar

Buques y aviones de combate, con soldados y equipos de desembarco, se hallan en el mar Caribe, frente a Venezuela, donde ya hundieron cuatro embarcaciones de narcotraficantes y son vistos por Caracas como parte de un inminente ataque sobre territorio venezolano.

Oposición con Trump

Los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia pidieron apoyo a la Asamblea General de la ONU y respaldaron el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Trump advirtió “a todos los terroristas que trafican drogas tóxicas a Estados Unidos (...) que los eliminaremos por completo”.

TE PUEDE INTERESAR



