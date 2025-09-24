Donald Trump lanza amenazas contra Venezuela y el régimen chavista. (Nueva York) EFE/EPA/LUKAS COCH
En advertencia a la dictadura chavista, a la que atribuye ser un cartel del narcotráfico, el presidente de , Donald Trump, anunció ayer que bombardeará a las redes de narcotráfico de Nicolás .

Ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Trump dedicó atención al caso de .

Y, otra vez, amenazó al régimen de Nicolás Maduro.

Advertencia

“Hemos empezado a usar al poderoso Ejército estadounidense para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de tráfico que dirige Nicolás Maduro y a todos los matones que envían drogas a Estados Unidos que sepan que los vamos a bombardear para que dejen de existir, no tenemos más opción que eso”, recalcó Trump.

Fuerza militar

Buques y aviones de combate, con soldados y equipos de desembarco, se hallan en el mar Caribe, frente a Venezuela, donde ya hundieron cuatro embarcaciones de narcotraficantes y son vistos por Caracas como parte de un inminente ataque sobre territorio venezolano.

Oposición con Trump

Los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia pidieron apoyo a la Asamblea General de la ONU y respaldaron el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Trump advirtió “a todos los terroristas que trafican drogas tóxicas a Estados Unidos (...) que los eliminaremos por completo”.

