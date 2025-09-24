En advertencia a la dictadura chavista, a la que atribuye ser un cartel del narcotráfico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que bombardeará a las redes de narcotráfico de Nicolás Maduro.
MÁS INFORMACIÓN: Venezuela: Confiscan avión presidencial de Nicolás Maduro para enviar “mensaje” a su cúpula
Ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Trump dedicó atención al caso de Venezuela.
MÁS INFORMACIÓN: Venezuela: Maduro encarcela a opositores y monta dictadura con “terrorismo de Estado”
Y, otra vez, amenazó al régimen de Nicolás Maduro.
Advertencia
“Hemos empezado a usar al poderoso Ejército estadounidense para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de tráfico que dirige Nicolás Maduro y a todos los matones que envían drogas a Estados Unidos que sepan que los vamos a bombardear para que dejen de existir, no tenemos más opción que eso”, recalcó Trump.
Fuerza militar
Buques y aviones de combate, con soldados y equipos de desembarco, se hallan en el mar Caribe, frente a Venezuela, donde ya hundieron cuatro embarcaciones de narcotraficantes y son vistos por Caracas como parte de un inminente ataque sobre territorio venezolano.
Oposición con Trump
Los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia pidieron apoyo a la Asamblea General de la ONU y respaldaron el despliegue militar estadounidense en el Caribe.
Trump advirtió “a todos los terroristas que trafican drogas tóxicas a Estados Unidos (...) que los eliminaremos por completo”.
TE PUEDE INTERESAR
- Venezuela: Opositora María Corina Machado clama por apoyo mundial para tumbarse a Maduro
- Venezuela: Estados Unidos advierte al chavismo que pagará por fraude electoral y represión
- Venezuela: Oposición denuncia brutal represión chavista contra quienes denuncian fraude
- Estados Unidos ofrece impunidad a Nicolás Maduro a cambio de que deje el poder