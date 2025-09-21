Temeroso de que una incursión armada de Estados Unidos derroque a su dictadura en Venezuela, Nicolás Maduro pidió ayuda internacional para que las fuerzas militares estadounidenses se retiren del Caribe y movilizó a su Ejército para que entrene a la población en el “manejo de armas”.

El presidente de Venezuela no deja ni un día de llamar a la movilización de la población ante una posible incursión armada de Estados Unidos. Buques de guerra estadounidenses están frente a la costa de Venezuela, apoyados por cazas F-35 en Puerto Rico.

En respuesta, las acciones del gobierno de Venezuela se dan en los terrenos político, militar y diplomático.

Naciones Unidas

Así, Caracas llamó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que exija el cese inmediato de las acciones militares de Estados Unidos en el mar Caribe y que se respete su soberanía e integridad territorial que ve amenazadas.

Caravanas militares

A la par, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana llegó ayer en caravana a barrios de Caracas, donde los militares enseñaron “manejo de armas” a los ciudadanos, como parte de un plan de adiestramiento ordenado por el régimen. Eso ya se lleva a cabo en Miranda, Barinas, Apure, Bolívar, Zulia, Mérida, Táchira, Trujillo y Nueva Esparta.

Advertencia

En tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó a Venezuela con consecuencias “incalculables” si se niega a aceptar de vuelta a los migrantes deportados.

“Queremos que Venezuela acepte inmediatamente a todos los presos y a las personas de instituciones mentales (...) obligados a entrar en los Estados Unidos de América”, indicó Trump en su cuenta de la plataforma Truth Social, y advirtió que, de lo contrario, “el precio que pagarán será incalculable”.