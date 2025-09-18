Estados Unidos entrena e incrementa su fuerza militar para un inminente ataque a Venezuela que permita derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro y su cúpula.

Estados Unidos aumenta sus fuerzas en el Caribe, en clara señal de poderío de cara a intimidar al régimen de Maduro en Venezuela.

Pocos dudan de que, tarde o temprano, Estados Unidos golpeará en Venezuela.

Flota de ataque

Al incrementar su flota de ataque ya instalada desde semanas atrás, el crucero USS Lake Erie (CG-70), de misiles guiados clase Ticonderoga, arribó al puerto de Ponce, en Puerto Rico.

Este crucero forma parte de la fuerza naval estadounidense desplegada en el Caribe para, según Washington, enfrentar al narcotráfico.

Aviones y drones

Además, reportes de inteligencia confirmaron que se incrementó la presencia de letales drones de ataque MQ-9 Reaper en Puerto Rico. Se menciona que ya son al menos seis que se sumarán a diez aviones furtivos F-35 especializados en ataques “quirúrgicos” sobre blancos en tierra, como podrían ser búnkeres, cuarteles y sedes públicas.

Entrenamiento

En Panamá, las fuerzas de operaciones especiales estadounidenses realizaron prácticas de lanzamiento en paracaídas. Boinas Verdes del 7º Grupo de Fuerzas Especiales Aerotransportadas ensayaron incursiones con helicópteros artillados CH-47 Chinook.

Fragata

En tanto, la fragata neerlandesa Van Amstel F831, con misiles antibuque y antiaéreos sea sparrow, recorrió a la costa de Venezuela, desafiante, desde Curazao hacia la zona del Caribe donde está la armada norteamericana.

Venezuela

Por su parte, en la isla La Orchila, Venezuela inició ayer las maniobras militares “Caribe soberano 200”, al prepararse ante un eventual ataque norteamericano.

“Los recibiremos con plomo”, advirtió la Milicia Bolivariana de Venezuela que se adiestra ante una “invasión yanqui”.

