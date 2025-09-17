El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló ayer que las fuerzas estadounidenses han atacado hasta ahora en el mar Caribe a tres embarcaciones de supuestos narcotraficantes provenientes de Venezuela y no solo dos, como se había dicho.

“Derribamos barcos. En realidad fueron tres barcos, no dos, pero ustedes vieron dos”, declaró Trump a la prensa.

Trump no dio detalles del tercer hundimiento ni mostró un video del ataque, como en los dos casos anteriores.

¿Amenaza?

Sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien acusó a Trump de pretender invadir su país, el presidente de Estados Unidos dijo: “Dejen de enviar (miembros del) ‘Tren de Aragua’ a los Estados Unidos. Dejen de enviar drogas a los Estados Unidos”.

Guerra

En tanto, Maduro afirmó que las comunicaciones con Estados Unidos están “deshechas” ante la “agresión” del país norteamericano. Acotó que Venezuela está actualmente “más preparada” si toca la “lucha armada” ante una invasión estadounidense.

Lista negra

Eso se da cuando Washington agregó a Venezuela a su lista anual de países de tránsito y producción de drogas de mayor cuantía.

“En Venezuela, el régimen criminal del acusado narcotraficante Nicolás Maduro lidera una de las mayores redes de tráfico de cocaína del mundo, y Estados Unidos continuará buscando maneras de llevar a Maduro y a otros miembros de su régimen cómplice ante la justicia por sus crímenes”, precisa el documento de Determinación Presidencial para el año fiscal 2026, de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley.

Perú también es para Estados Unidos uno de los “principales países de tránsito o de producción ilícita de drogas”.

