A la vez que Donald Trump no descartó atacar a Venezuela para derrocar a Nicolás Maduro, Estados Unidos destruyó una lancha con tres venezolanos a bordo, intensificó sus vuelos espía sobre territorio venezolano, envió a Puerto Rico más armamento y cazas de ataque, e identificó el búnker donde la cúpula chavista se refugiará de bombardearse Caracas.

Ante un inminente ataque de Estados Unidos sobre Venezuela, Maduro ratificó que los venezolanos unidos responderán en defensa de su soberanía.

“No es una tensión, es una agresión en camino de carácter militar”, exclamó Maduro al llamar al pueblo a resistir.

Trump alerta

“Veremos qué pasa”, declaró Trump a la prensa, cuando se preguntó al mandatario si tenía sobre la mesa la destitución de Maduro a través de una acción militar en Venezuela.

Además, Trump aseguró haber destruido una segunda lancha en aguas internacionales matando a “tres narcoterroristas venezolanos”.

Buques

Eso se da cuando buques de la Armada norteamericana se hallan en el mar Caribe, frente a las costas venezolanas, y en Puerto Rico se alista un eventual ataque sobre Venezuela.

A Puerto Rico llegaron cazas furtivos F-35, capaces de ejecutar demoledores ataques aire-tierra, y aviones Boeing C-17A Globemaster III con armas.

Aviones espía aumentaron sus vuelos en Venezuela para detectar objetivos.

Búnker chavista

En tanto, Marshall S. Billingslea, exfuncionario del gobierno de Trump, difundió, junto a una imagen satelital, las características y la ubicación de un supuesto búnker subterráneo del régimen de Maduro, para la cúpula chavista en un caso de ataque, bajo la Rampa 4 del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía.

Saben de ataque

Por su parte, el diario español El País reveló que el círculo de Maduro está convencido de que una ofensiva militar estadounidense contra su régimen es inminente, tras descartar que se trate solo de una táctica de negociación.

Es decir, esperan el ataque de Estados Unidos, no creen que solo es una acción intimidatoria.