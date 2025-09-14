Mientras el Gobierno de Venezuela denunció que un buque estadounidense de guerra interceptó y abordó ilegalmente un barco atunero del país en aguas venezolanas; la lideresa de la oposición, María Corina Machado, aseguró que el momento de liberar al país caribeño ha llegado.

La poderosa Armada de los Estados Unidos, de momento, solo ha atacado a un barco pesquero.

Según el gobierno de Venezuela, el barco atunero ya fue liberado, igual que sus ocupantes, todos civiles, pescadores.

Denuncia venezolana

El canciller venezolano, Yván Gil, afirmó que el viernes la embarcación atunera venezolana “fue de manera hostil abordado por una unidad de la Marina de guerra de los Estados Unidos (...), el destructor Jason Dunham, matrícula DDG-109, equipado con importantes armas, misiles, hombres, efectivos militares con armas de guerra”.

Abordaje

Acto seguido, aseveró que “18 efectivos con armas largas que abordaron y ocuparon la pequeña e inofensiva embarcación (...) impidiendo la comunicación y el normal desenvolvimiento de los pescadores que cumplían faena autorizada de pesca de atún”.

Dijo que la Armada Nacional Bolivariana monitoreó la acción “minuto a minuto (...) acompañando en todo momento a los pescadores hasta su liberación”.

Machado

En tanto, María Corina Machado afirmó que Venezuela está “muy cerca” de recuperar la libertad tras dos décadas de lucha.

“La sociedad venezolana ha estado preparándose para este instante durante mucho tiempo. Y el momento ha llegado”, subrayó.

En tanto, el secretario general del gobernante PSUV, Diosdado Cabello, dijo que Venezuela debe alistarse para una “revolución armada”.

