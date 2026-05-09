Aunque sigue vigente el alto al fuego, la guerra entre Estados Unidos e Irán podría extenderse por un buen tiempo más debido al intercambio de ataques en el estrecho de Ormuz y el bloqueo de buques comerciales que salen o ingresan a puertos iraníes.

Ayer el Ejército estadounidense informó que está bloqueando la entrada y salida de 73 embarcaciones comerciales en puertos iraníes con capacidad para transportar más de 166 millones de barriles de petróleo iraní, valorados en más de 13 mil millones de dólares.

Según la inteligencia estadounidense, Teherán podría resistir un bloqueo naval durante otros cuatro meses.

A su turno, Irán denunció que Estados Unidos violó el alto al fuego con un ataque sobre dos embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz, una de ellas un petrolero iraní, y aseguró haber atacado barcos militares estadounidenses como respuesta.

“Golpecitos de amor”

Tras el cruce de ataques, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que el alto al fuego “sigue vigente” y que solo se había tratado de un “golpecito de amor”. Sin embargo, amenazó con atacar con mayor fuerza si Irán no firma un acuerdo de paz pronto