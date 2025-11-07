La Casa Blanca considera tres opciones para una eventual acción militar en Venezuela, entre las que se incluye asesinar al dictador Nicolás Maduro para abrir paso a un gobierno democrático se acuerdo a la línea de Washington.

Según el diario The New York Times, la administración de Donald Trump evalúa realizar ataques aéreos directos a las unidades militares que protegen al presidente Maduro, operaciones especiales para capturarlo o matarlo y la toma de campos petroleros, mientras busca una base legal para evitar una autorización del Congreso al emprender una incursión en territorio venezolano.

Decisión

Trump aún no ha tomado una decisión sobre cómo proceder o incluso si hacerlo, según el diario. Tropas. Mientras tanto, Venezuela tomó nota de los ataques que se prevé y continuó con el despliegue de sus fuerzas por aire, mar y tierra.

Espera

Se descarta, de momento, un ataque de Estados Unidos en tanto no llegue el portaaviones nuclear estadounidense USS Gerald R. Ford (CVN-78), que navega por el océano Atlántico a toda velocidad rumbo al mar Caribe.

Alivio

Además, Caracas mostró cierto alivio luego de que el Kremlin confirmó contactos con Venezuela y Maduro en asuntos de cooperación militar en medio de las tensiones entre el país sudamericano y los Estados Unidos.

Se indicó que Trump no desea aprobar operaciones que pongan en peligro a sus soldados o puedan desembocar en un fracaso embarazoso.