Estados Unidos continuó con la movilización de sus fuerzas armadas para un inminente ataque en territorio venezolano destinado a sacar del poder a Nicolás Maduro, mientras Venezuela desplegó tropas y armas, inclusive misiles, en puntos estratégicos que podrían ser bombardeados.

Ya nadie duda de un ataque de Estados Unidos sobre Venezuela, solo se especula sobre cuándo y cómo será.

Según analistas, se apunta a ataques quirúrgicos para dar con la cúpula en el poder y Nicolás Maduro será el blanco de las tropas de Donald Trump.

En aguas de Trinidad y Tobago, a solo 130 kilómetros de Venezuela, el crucero misilístico USS Lake Erie (CG-70) se acercó a menos de seis kilómetros del buque de operaciones especiales clandestinas estadounidense MV Ocean Trader.

Esto indica que el USS Lake Erie le otorgará defensa aérea al MV Ocean Trader, buque que puede lanzar una fuerza anfibia de soldados de fuerzas especiales estadounidenses en Venezuela.

El MV Ocean Trader es una nave nodriza de operaciones especiales única en su tipo, diseñada para ocultarse a plena, que bajo apariencia comercial y enarbolando banderas falsas puede lanzar drones, helicópteros, barcos y comandos seals.

Defensa venezolana

En respuesta, como parte de la Operación Independencia 200, el Gobierno venezolano activó los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) en los estados costeros de La Guaira y Carabobo.

Para proteger instalaciones estratégicas vitales, como la infraestructura petrolera, gasífera y el sistema eléctrico nacional, Venezuela puso en acción todo su sistema misilístico de defensa, incluso el S 300 ruso, el más moderno en América Latina.

Aviones y Machado

Además, cazas Sukhoi SU-30 MK2 rusos, de Venezuela, realizaron ejercicios de disparos reales aire-tierra. A su par, Estados Unidos ya hace volar en Puerto Rico a sus cazas invisibles F-35.

.“Hemos entrado en (...) la fase resolutiva (...), Venezuela será libre”, dijo la lideresa antichavista María Corina Machado.