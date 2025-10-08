Con imágenes detrás de sus referentes ultraderechistas Donald Trump, Jair Bolsonaro y Charlie Kirk, el presidente de Argentina, Javier Milei, cantó temas de rock y lanzó diatribas contra la izquierda y “la casta”.

Durante un concierto ante miles de seguidores, Milei se mostró desatado.

Interpretó temas de Charly García y Nino Bravo, y No me arrepiento de este amor, de Gilda, entre otros.

Banda presidencial

Durante su paso por el Movistar Arena, el mandatario presentó a “la banda presidencial”, compuesta por Ana Tamagno, “en los coros, la mezzosoprano Lilia Lemoine, la demoledora de operetas kukas”, Joaquín y Bertie Benegas Lynch.

La casta

Vestido de negro, eufórico, Milei cantó “hola a todos, yo soy el león... toda la casta es de mi apetito”.

A su vez, Milei interpretó diversas canciones, entre ellas, Demoliendo hoteles, de Charly García, No me arrepiento de este amor, de Gilda, Dame el fuego de tu amor, de Sandro y El Rock del gato, de Los Ratones Paranoicos.