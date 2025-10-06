El cantante puertorriqueño Bad Bunny hizo de Quico ante cámaras.
El cantante puertorriqueño Bad Bunny hizo de Quico ante cámaras.

En el estreno de la temporada 51 del programa Saturday Night Live (SNL), en , el cantante puertorriqueño fue la sensación al interpretar a Quico, con su clásico traje de marinerito y los cachetes inflados, en un sketch de “El Chavo del 8”.

MÁS INFORMACIÓN: Tortuga ‘Jonathan’ de 190 años, el animal terrestre más viejo del mundo, recibe amor y cuidados

La interpretación de Bad Bunny se hizo con diálogos en inglés y se aplaudió su esfuerzo por interpretar a .

MÁS INFORMACIÓN: Escarabajo “hércules” es el animal más fuerte del mundo y es de Latinoamérica

En un ambiente que recreó la vecindad diseñada por Roberto Gómez Bolaños, el comediante Marcello Hernández interpretó al Chavo, Sarah Sherman a La Chilindrina y Jon Hamm al Profesor Jirafales.

Vecindad

El sketch, que cerró el programa, trasladó a la famosa vecindad mexicana al escenario estadounidense, con un elenco de lujo: Marcello Hernández interpretó a El Chavo, Sarah Sherman a La Chilindrina, Jon Hamm encarnó al Profesor Jirafales y Kenan Thompson apareció como “Mr. Stomach”, la versión americana del Señor Barriga.

Diálogos

La recreación incluyó momentos clásicos: las discusiones entre Don Ramón y Quico, las cachetadas de Doña Florinda y hasta la eterna deuda de la renta. Todo acompañado de risas grabadas y efectos sonoros que evocaron el estilo inconfundible del programa original.

TE PUEDE INTERESAR


TAGS RELACIONADOS