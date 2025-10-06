En el estreno de la temporada 51 del programa Saturday Night Live (SNL), en Estados Unidos, el cantante puertorriqueño Bad Bunny fue la sensación al interpretar a Quico, con su clásico traje de marinerito y los cachetes inflados, en un sketch de “El Chavo del 8”.
La interpretación de Bad Bunny se hizo con diálogos en inglés y se aplaudió su esfuerzo por interpretar a Quico.
En un ambiente que recreó la vecindad diseñada por Roberto Gómez Bolaños, el comediante Marcello Hernández interpretó al Chavo, Sarah Sherman a La Chilindrina y Jon Hamm al Profesor Jirafales.
Vecindad
El sketch, que cerró el programa, trasladó a la famosa vecindad mexicana al escenario estadounidense, con un elenco de lujo: Marcello Hernández interpretó a El Chavo, Sarah Sherman a La Chilindrina, Jon Hamm encarnó al Profesor Jirafales y Kenan Thompson apareció como “Mr. Stomach”, la versión americana del Señor Barriga.
Diálogos
La recreación incluyó momentos clásicos: las discusiones entre Don Ramón y Quico, las cachetadas de Doña Florinda y hasta la eterna deuda de la renta. Todo acompañado de risas grabadas y efectos sonoros que evocaron el estilo inconfundible del programa original.
