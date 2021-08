Evaluna Montaner cumplió 24 años. La esposa del cantante Camilo celebró un año más de vida y recurrió a su cuenta de Instagram para enviar un mensaje de reflexión.

“24. Uf. A los 23 viví momentos que formaron a la mujer que amo y que soy hoy. Me reí, lloré, me equivoqué, aprendí, me volví a reír, me reintegré, me reconstruí, y me volví a enamorar de mí y de esta vida que Dios escogió para mí”, expresó la actriz al inicio de su mensaje público.

“Estoy emocionada por lo que viene y estoy orgullosa de cómo llegué hasta aquí. Gracias familia por acompañarme paso a paso. Gracias Dios por agarrarme de la mano. Gracias Camilo por caminar conmigo y ser el reflejo más grande de la luz del dueño de todas las luces. Te amo. Seguimos pa’ lante como el elefante. Los amo. Este año será increíble” , añadió junto a una fotografía de ella misma.

Por su parte, el intérprete de “Vida de rico” recurrió a su red social para saludar a su esposa en su día especial. El mensaje estuvo acompañado de una fotografía, donde la famosa pareja posa junta.

“Esto parece un frame (marco) de una peli. Hagamos una peli. Donde tú me rescatas de todos los peligros. Como en la vida real. Feliz cumpleaños uapa”, señaló el artista colombiano.

