Al pie de las pirámides de Giza, en un evento histórico, fue inaugurado anoche el Gran Museo Egipcio, cuya construcción tardó cerca de 20 años y que está abierto parcialmente desde 2023.

Una estatua de once metros de altura de granito de Ramsés II, que gobernó cerca de 7 décadas hace 3 mil años, recibió a los visitantes.

“Estamos escribiendo un nuevo capítulo en la historia del presente y del futuro, en nombre de esta antigua patria”, dijo el presidente egipcio, Abdelfatah Al Sisi, en la explanada del edificio, donde se presentó un espectáculo faraónico.

El museo alberga más de 100 mil vestigios del Antiguo Egipto, lo que convierte a su colección en la mayor del mundo dedicado a una sola civilización.

El más visitado

Entre los tesoros oe 30 dinastías en 5 mil años de historia, el de Tutankamón despierta especial interés. Descubierto en 1922 en una tumba intacta del Valle de los Reyes, en el Alto Egipto, sus cerca de 5 mil objetos funerarios se reúnen por primera vez en un mismo espacio.

El proyecto costó cerca de 1,200 millones de dólares, financiados en su mayor parte por Japón, y su inauguración se retrasó en varias ocasiones, por la pandemia del coronavirus y las guerras, como la de Israel contra Irán.

Asistieron a la ceremonia 39 jefes de Estado, así como reyes y príncipes, entre ellos Felipe VI en representación de España.o