El senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal, y el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, buscan conquistar los votos de quienes apoyaron a otros candidatos presidenciales de cara a la segunda vuelta en Brasil del próximo domingo 25 de octubre.

Al 100 % de las actas de la primera vuelta del último domingo, Flávio Bolsonaro -hijo del expresidente Jair Bolsonaro- obtuvo el 47.03 % de votos válidos (56′104,503) y Lula el 45.16 % de los votos válidos (53′879,538), sin superar el umbral del 50 %.

Votos

Augusto Cury, candidato por Avante que obtuvo el 2.89 % de votos, y el ultraderechista Renan Santos, de Misión y cuarto con el 2.24 %, descartaron apoyar a Bolsonaro y Lula.

La agrupación de Bolsonaro logró 28 escaños y será la primera fuerza en el Congreso, lo que abre el camino para amnistiar a Jair Bolsonaro, quien cumple prisión en su casa.

Escaños

Además, cuatro miembros del clan Bolsonaro aseguraron escaños en las elecciones legislativas de Brasil.

La esposa de Jair Bolsonaro, Michelle; sus hijos Carlos y Jair Renan; y su hermano Renato ganaron en las elecciones legislativas en Brasil celebradas junto a la Presidenciales.

Bolsonaro y Lula buscan votos, con mayor ventaja el primero porque en Brasil suele ganar quien triunfó en la primera vuelta.