Estados Unidos (EE.UU.) lanzó este miércoles y la madrugada del jueves por segunda noche consecutiva ataques contra “múltiples objetivos” en Irán, en lo que por su demoledora magnitud podría ser el preludio del reinicio de la guerra total estadounidense-israelí contra la república islámica.

Las fuerzas estadounidenses han atacado sistemas de defensa antiaérea, sistemas de comunicación y emplazamientos de vigilancia, según ha anunciado el Comando Central, responsable de las operaciones militares de ese país en Medio Oriente.

Respuesta iraní

Teherán, por su parte, ha atacado bases estadounidenses en Baréin, Jordania y Kuwait. Las autoridades de este último han reabierto el espacio aéreo tras la suspensión de algunas horas por razones de seguridad.

El comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, Majid Mousavi, ha dicho este jueves que convertirán Medio Oriente en un “infierno” para Estados Unidos, en medio de nuevos ataques entre el país norteamericano y la nación persa en la región.

Sagrado

“¿Creen que pueden convertir el sagrado estrecho de Ormuz en un lugar inseguro? Convertiremos toda la región en un infierno para ustedes”, ha apuntado Mousavi en respuesta a la “agresión estadounidense”, recoge el medio iraní Press Tv.

Después de que Trump por la mañana recalcó que Irán tendrá que “pagar un precio” por no firmar un acuerdo de paz bajo las condiciones de Washington y responder a los bombardeos de EE.UU., anunció que “los atacaremos con mucha fuerza”.

Ofensiva

Y las fuerzas estadounidenses cumplieron con una contundente ofensiva.

“Estos ataques son una respuesta a la agresión injustificada y continuada de Irán”, señaló el Mando Central del Ejército, al revelar que ha seguido “instrucciones del comandante en jefe”, es decir Trump.

Se bombardeó a la ciudad portuaria de Bandar Abbás, así como en Qeshm y Hengam, en el estrecho de Ormuz. EE.UU. también atacó en Sirik y Gorgan.

La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó bombardeos contra una planta de gas en el yacimiento de South Pars, clave en el suministro de hidrocarburos.

Combates

La agencia iraní Mehr reportó enfrentamientos en el mar entre fuerzas iraníes y estadounidenses.

Aunque Trump calificó a Irán de “pura palabrería y nada de acción”, un país “muerto”, la respuesta iraní estaba por darse con drones y misiles, al cierre de esta edición, contra bases militares estadounidenses en la región.

Israel intenta desvincularse de los ataques de EE.UU. contra Irán, aunque sí los estaría apoyando con logística.