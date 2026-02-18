La Policía española detuvo ayer en Madrid al hampón peruano Julio Alexander Bernales Vivar (52) “El hombre de los mil nombres”, llamado así porque se borró intencionadamente sus huellas dactilares para usurpar identidades.

La investigación para atraparlo comenzó en agosto, tras la solicitud de colaboración del Perú.

El delincuente, cabecilla de la organización criminal peruana “Los Terribles del 17”, cayó en un hospital el distrito de Vallecas al que ingresó utilizando la documentación de su hermano.

Al momento de su captura, el peruano se encontraba en silla de ruedas, producto de un enfrentamiento a balazos con una banda rival en su país, años atrás.

Extraditable

Perú reclama la extradición de Julio Bernales, que al estar detenido se espera tramitar para ser enviado a Lima a fin de que sea puesto en manos de la justicia.

El sujeto es vinculado a delitos de extorsión, sicariato y tenencia de explosivos, este último delito por el que existe en vigor una Orden Internacional de Detención para Extradición por Interpol.

Fugado

El 19 de febrero de 2012, el ahora detenido participó en una fuga masiva, de 17 internos en conjunto, del penal de máxima seguridad de Challapalca, prisión de máxima seguridad en Perú en las alturas de Tacna.

En octubre de 2024 fue recapturado por la Policía, cuando tenía en su poder un artefacto explosivo y munición de 9 milímetros, mientras existían indicios de su implicación en delitos de extorsión y sicariato.

Al quedar libre por orden judicial, cruzó fronteras y se estableció en Madrid utilizando la documentación legal de uno de sus hermanos.