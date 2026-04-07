Estadounidenses e israelíes lanzaron ayer los mayores ataques sobre territorio iraní desde que iniciaron la guerra, mientras el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, fijó para hoy a las 8 de la noche de Washington D.C. (7 de la noche del Perú) su ultimátum antes de desatar un “infierno” y arrasar Irán si no reabre el paso por el estrecho de Ormuz.

Grave amenaza

“Irán podría ser eliminado en una noche, y esa noche podría ser mañana mismo”, es decir hoy, recalcó sobre arrasar centrales eléctricas, puentes y otras infraestructuras si Irán no llega a un acuerdo de paz y reabre el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial.

Tras asegurar que meterá en la cárcel al periodista que publicó que había un militar estadounidense desaparecido en Irán por el derribo de un caza F-15, si no revela quién le filtró la información, Trump confesó que desea apropiarse del petróleo iraní, aunque no lo hará porque “el pueblo estadounidense desearía vernos regresar a casa”, la paz.

Golpes

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, celebró que cazas destruyeron plantas petroquímicas de Irán, incluida la principal, en Asaluyeh, en una operación que, dijo, dejó fuera de servicio instalaciones clave del sector energético del país. Israel también atacó tres aeropuertos en Teherán, la capital iraní.

“Ahora ha comenzado un efecto dominó de fuego que nadie, excepto Irán, puede detener: Haifa (Israel), Fuyaira (Emiratos), Shuaiba (Kuwait) y…”, aseguró el comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria iraní, Seyed Mayid Musavi.

Al menos 1497 muertos y 4639 heridos deja en Líbano la invasión de Israel, que en Gaza mató a un trabajador de la OMS.