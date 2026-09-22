Mientras su país amenazó con utilizar “nuevas armas estratégicas” si los estadounidenses vuelven a atacar su territorio, el presidente de la República Islámica de Irán, Masud Pezeshkian, confirmó que viajará a Nueva York para participar este miércoles en la Asamblea General de la ONU.

Pezeshkian estará en Nueva York, en plena guerra con Estados Unidos (EE.UU.), sin descartarse que vaya a reunirse con el presidente Donald Trump.

Discurso

El mandatario iraní ofrecerá un discurso ante la Asamblea de la ONU, se reunirá con otros mandatarios y mantendrá encuentros con intelectuales iraníes residentes en Estados Unidos.

Al hablar en la asamblea de la ONU, Pezeshkian lo hará para defender derecho de su país a no ser atacado y vivir en paz, pero también insistirá en su derecho a la legítima defensa y a repeler y responder a las incursiones militares del exterior, según trascendió.

Hostil

El director de Relaciones Públicas de la Oficina del Presidente, Habibolá Abasi, denunció que la Administración de Trump ha denegado visados a miembros de la delegación iraní.

“Trump, como parte de una medida hostil sin precedentes del Gobierno estadounidense, ha denegado los visados a algunos miembros de la delegación iraní de alto nivel, incluidos (...) del equipo de prensa de Pezeshkian”, indicó.

Armas

Ayer lunes, el portavoz de la Guardia Revolucionaria, Hosein Mohebi, aseguró que Teherán “cambiaría la geografía de la guerra” y “usaríamos nuevas armas y nuevas capacidades en el campo de batalla, causando sorpresa en el mundo”, si EE.UU. retoma sus bombardeos sobre Irán.

Irán dispone de nuevos objetivos contra los que podría usar nuevas “armas estratégicas”, recalcó.​​​​​

La guerra contra Irán se acerca a los siete meses y se encuentra en punto muerto con ataques ocasionales.