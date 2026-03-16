La Guardia Revolucionaria de la República Islámica de Irán prometió ayer “perseguir y matar” al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en venganza por el asesinato de su ex líder supremo, ayatolá Alí Jamenei, y las miles de muertes, en su mayoría civiles, por los bombardeos sionistas en territorio iraní.

En el día número 16 de la guerra de Estados Unidos e Israel contra la república islámica, advirtió que “si este criminal y asesino de niños sigue con vida, lo vamos a perseguir y matar con toda nuestra fuerza”.

Irán se hacía así eco de los rumores, descartados por fuentes independientes, de que Netanyahu estaría muerto por los bombardeos de represalia iraníes sobre Israel.

Video, está vivo

Además, Netanyahu publicó ayer en X (antes Twitter) un video en el que se le ve pidiendo un café y, con un juego de palabras, alude a los rumores iraníes que le daban por muerto. Y se ríe.

En el video, su asistente le pregunta directamente sobre las especulaciones que en la última semana se han difundido en internet sobre su asesinato, y Netanyahu responde “me apasiona el café (...) Me apasiona mi gente”, usando un verbo que en hebreo podría traducirse como “me muero por un café”.

Con vida, trascendió, Netanyahu se viene escondiendo para evitar los misiles de Irán.

¿Herido en Rusia?

En tanto, según un periódico kuwaití, el ayatolá Mojtaba Jamenei, actual líder supremo de Irán, ha sido trasladado en secreto a Moscú (Rusia) para ser operado por las graves heridas sufridas durante el ataque israelí estadounidense del 28 de febrero en que se asesinó a su padre, Alí Jamenei, su madre, y otros parientes.

Irán aseguró que Mojtaba Jameneí está bien y controla el país, pero sin mostrar imágenes suyas.