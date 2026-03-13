El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, afirmó que pronto acabará la guerra contra Irán porque “prácticamente no queda nada que atacar”, al tiempo que Israel intensificó sus bombardeos antes de que Washington ordene pararlos.

“Cuando quiera que termine, terminará”, declaró a Axios, a la vez que dijo no preocuparse porque el FBI advirtió al Estado de California que Irán podría lanzar drones contra la costa oeste estadounidense.

Ataques

Los ofensiva estadounidense e israelí contra Irán “va viento en popa” y “vamos muy adelantados respecto al calendario previsto. Hemos causado más daño del que creíamos posible”, aseveró Trump sobre la operación “Furia Épica”, que sirvió para asesinar en su primer día al líder supremo iraní, ayatolá Alí Jamenei, y a buena parte de la cúpula militar del país.

Oleada

En tanto, Israel ejecutó una amplia oleada de ataques simultáneos en Beirut (Líbano) y Teherán, capital de Irán, antes de que Trump ordene el fin de la guerra.

Objetivos militares y civiles de los aliados Estados Unidos e Israel llevaron ayer a nuevas muertes en Irán.

Barril

Ebrahim Zolfagari, portavoz militar iraní, advirtió que con “la expansión de la guerra en la región (...) pueden esperar un barril de petróleo a 200 dólares”, ya que el precio “depende de la seguridad, y (EE.UU. e Israel) son la fuente de esa inseguridad”.

Irán atacará “todos los puertos y centros económicos de la región” y amenazó a “todos” los petroleros de EE.UU. o Israel o sus aliados que naveguen por el estrecho de Ormuz. Irán señaló que decidirá cuándo acaba la guerra, no Trump e Israel.

Irán informó que derribó un caza estadounidense F-15 al sur de Teherán y que los buques de EE.UU. huyeron lejos de Irán.